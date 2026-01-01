Криминалисти от РУ-Нова Загора и участък „Кв. Шести“ са задържали 51-годишен мъж за грабеж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

По първоначални данни на 14 октомври, около 04:15 часа, 69-годишна жена е била нападната, докато е теглила пари от банкомат, монтиран на хранителен магазин в центъра на град Нова Загора.

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По данни на заявителката непознат мъж, след като е използвал сила, е откраднал портмонето й със сумата от 430 евро и банкова карта. В резултат на проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен в рамките на деня.

Той е криминално проявен мъж на 51 години от същото населено място. Задържан е за 24 часа. Върнал е откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.