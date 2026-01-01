На обвиняемата в източване на Здравната каса проф. Мариела Генева-Попова й прилоша в съдебната зала, докато й гледаха мярката за неотклонение, съобщи "24 часа".

Тя се олюля, охранителите я хванаха, за да не падне и я сложиха да седне.

"Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите", попита я съдия Милена Рангелова и тогава лекарката залитна. Така заседанието беше прекъснато, пристигна медицински екип и започна да я преглежда.

Шефът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания (СНИМКИ)

Иначе по-рано стана ясно, че арестуваната лекарка се надява на по-лека мярка след подадените оставки като декан на Медицинския факултет в Пловдив и шеф на Клиниката по ревматология.

Адвокатът й Георги Кутрянски представи заявленията й за оттегляне от двата поста. Защитата не оспорва, че има обосновано предположение за извършване на престъпление. "Клиентката ми е дала подробни обяснения. Няма опасност тя да повлияе на свидетелите, вече не работи в Клиниката по ревматология и Медицинския факултет", изтъкна Кутрянски.

"Вярвам в българското правосъдие и че съдът може да види отвъд видимото. Бих искала да бъда с парична гаранция. Не бих могла да посоча размер, но средствата, с които разполагам, съвсем не са такива, каквито се цитират", каза проф. Генева.

Проф. Попова беше арестувана при акция на отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция (ОД) на МВР – Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Повдигнатото обвинение на шестимата задържани е за участие в организиране престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над три млн. евро.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в частния ѝ медицински център „Артмед“. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите и изрази съжаление в съдебната зала. Останалите четирима обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение.