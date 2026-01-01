Американски диетолози препоръчват разнообразно хранене с продукти, богати на витамин C, фибри, цинк и белтъчини, за поддържане на естествените защитни сили на организма.

Чушките, киселото мляко и киселото зеле могат да бъдат част от хранителен режим, който подпомага нормалната функция на имунната система. Това посочва американският новинарски сайт Fox News в публикация, посветена на храните и напитките, които могат да помогнат на организма през грипния сезон.

Чушките са ценен източник на витамин C

Диетологът Ерин Палински-Уейд препоръчва в менюто да присъстват разнообразни плодове и зеленчуци с наситени цветове. Сред тях са чушките, кивито, цитрусовите плодове и броколите, които осигуряват витамин C и други важни хранителни вещества.

Витамин C участва в нормалното функциониране на имунната система, но сам по себе си не може да предотврати грипа или други инфекции.

Киселото мляко и киселото зеле са полезни за чревния микробиом

Освен плодовете и зеленчуците Палински-Уейд препоръчва включването на ферментирали храни като кисело мляко, кефир и кисело зеле.

Те могат да подпомогнат чревния микробиом, който има важна роля за здравето и взаимодействието с имунната система. Ефектът зависи от конкретния продукт и наличието на живи микроорганизми.

Диетоложката подчертава, че недостатъчният прием на фибри, ферментирали храни и важни хранителни вещества може да наруши баланса в чревната среда.

Фибрите, белтъчините и цинкът също са важни

За поддържане на имунната функция специалистът препоръчва храни, богати на фибри, сред които бобови растения, ядки и семена.

Белтъчините и цинкът също са от значение, тъй като участват в изграждането и нормалното функциониране на имунните клетки. Подходящи източници са нетлъстото месо, морските дарове, яйцата, тиквените семки и нахутът.

Другата цитирана диетоложка, Лорън Манакър, обръща внимание и на прясното мляко. То осигурява белтъчини и важни микроелементи, включително витамини A и D, цинк и селен, които участват в поддържането на нормалната имунна функция.

Млякото не увеличава непременно производството на секрети

В публикацията се разглежда и разпространеното схващане, че млечните продукти увеличават образуването на слуз при настинка. Според цитирания материал няма убедителни научни доказателства, че млякото действително увеличава производството на секрети. При някои хора обаче то може да създаде усещане за по-гъст слой в гърлото.

За хората с непоносимост към лактоза безлактозното мляко може да бъде алтернатива, тъй като запазва основните хранителни вещества на обикновеното мляко.

Водата, сънят и движението също имат значение

Диетолозите подчертават, че достатъчната хидратация подпомага нормалните защитни механизми на дихателните пътища. Сред подходящите напитки са водата, бульонът, зеленият чай и чаят от джинджифил.

Пълноценният сън, редовната физическа активност и управлението на стреса също са част от здравословния начин на живот.

Специалистите напомнят, че хранителните добавки могат да бъдат полезни при установен недостиг на определени вещества, но приемът им трябва да бъде съобразен с индивидуалните потребности и при необходимост да се обсъди с медицински специалист.