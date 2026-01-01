Шофьор от Ботевград е задържан за срок до 24 часа, след като тест с техническо средство отчел положителна проба за метамфетамин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 20.40 часа на 14 октомври автопатрул на РУ-Ботевград извършил проверка на лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на града.

18-годишен шофьор отказа кръвна проба след положителен тест за наркотици

При тестването на водача с техническо средство пробата му реагирала положително на метамфетамин.

Срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.