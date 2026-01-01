Мъж на 51 години е задържан във Видин, след като при скандал и последвало сбиване в кв. „Нов път“ ударил 44-годишен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Екшън и сбиване в центъра на Дунавци

Пострадалият е бил прегледан в спешния център във Видин, след което е насочен за лечение в болница в Плевен.

Нападение посред бял ден: Трима пребиха мъж и потрошиха кола му във Видин

Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс.