Тежко е състоянието на мъжа от сливенското село Блатец, който пострада при падането на клон, счупен от силния вятър в Сливен. Това съобщи кметът на община Сливен Стефан Радев в отговор на журналистически въпрос за последствията от вчерашната буря.

Силен вятър в страната: Паднало дърво удари човек, има щети по коли и скъсани жици (СНИМКИ)

Лекарите очакват пациентът да бъде стабилизиран, за да може да бъде транспортиран до друго лечебно заведение, като се обсъжда и възможността за превоз с медицински хеликоптер. Към момента състоянието му не позволява транспортиране.

Все още няма обобщена информация за всички щети, причинени от силния вятър, каза Радев. По думите му има пострадали автомобили, но към момента материалните щети не изглеждат значителни на фона на стихията.

Заради силния вятър: Товарен автомобил се обърна край Мъглиж

Скоростта на вятъра в Сливен вчера достигна 72 км/час. Счупен клон от дърво доведе до частично затваряне на бул. „Хаджи Димитър“ в района на автогарата. Обърнат от силния вятър камион затрудни движението по пътя Николаево – Оризари. Имаше сигнали за множество счупени клони и надвиснали ламарини от сгради.