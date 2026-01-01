Силният вятър създава проблеми в различни части на страната. Има сигнали за паднали клони и дървета, скъсани жици и щети по автомобили. Заради опасните пориви е обявен жълт код в редица области, а общинските екипи работят по постъпилите сигнали.

Жълт код: Силен вятър и обилни валежи обхващат страната в сряда (КАРТА)

Жълт код за силен вятър е обявен в Източна и части от Северна и Южна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Освен за област Сливен, предупреждението е обявено за областите Силистра, Добрич, Бургас, Варна, Шумен, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и за части от Смолян, Пловдив, Стара Загора, Разград и Търговище.

Сливен

Паднал клон от дърво е ударил мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ в Сливен около 9:30 ч. днес, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По данни на очевидци на пострадалия е оказана спешна помощ, след което е транспортиран с линейка до лечебно заведение. От пресцентъра на полицията в Сливен потвърдиха за инцидента, на мястото са пристигнали пожарна и линейка, коли на полицията са отцепили района.

Пострадалият мъж е приет в Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“, съобщиха от болничното заведение. Той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания за състоянието на пациента и степента на нараняванията.

Постъпили са и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града, съобщават от Общината. Сред тях са паднало дърво върху автомобил в квартал „Сини камъни“, в района на блок 15, скъсани проводници и опасни ламарини.

Счупен клон от дърво доведе до частично затваряне на бул. „Хаджи Димитър“ в района на автогарата в Сливен. Аварийни екипи на пожарната са на място и работят по отстраняването на клона, а полиция регулира движението. Няма пострадали хора.

Областна дирекция на МВР - Сливен

От Община Сливен призовават гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради заради опасността от падащи клони и предмети.

При забелязване на опасни ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или на оперативните дежурни на Общината на тел. 044/663 066.

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/час.

Стара Загора

Сигнали за паднали клони и дървета вследствие на силния вятър са подадени на горещия телефон на Община Стара Загора. Това съобщи във Фейсбук заместник-кметът Радостин Танев. Той посочва, че дърво е нанесло щети върху автомобил, а от бурния вятър има скъсани жици и ламарина от покрив.

„Екипите работят по постъпилите сигнали. Няма информация за пострадали хора или такива в опасност“, допълва заместник-кметът.

Той посочва, че според метеорологичната прогноза днес в община Стара Загора времето ще бъде облачно и със силни пориви на вятъра. Очакваната скорост е около 20 км/час.

Заместник-кметът призовава хората да избягват престоя и паркирането под дървета и в близост до нестабилни конструкции, както и да обезопасят предметите по балконите и терасите.

Товарен автомобил се е обърнал от силния вятър на път I-6 при разклона за Мъглиж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 9:50 ч. днес. По първоначална информация няма пострадали. На място има полицейски екип, а движението в участъка не е затруднено.