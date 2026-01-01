Софийската градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу жена с инициали С. С. за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Според обвинението на 11 май 2026 г. в жилище в София обвиняемата държала без надлежно разрешително фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Наркотичните вещества са с общо нетно тегло 1508,60 грама и на обща стойност 1 300 062,44 евро.

Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.