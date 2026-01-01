В социалните мрежи се разпространява фалшиво видео, което твърди, че преводът на речта на Хавиер Бардем от 98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, е с неточен симултанен превод. Проверка на оригинала, излъчен по KINO NOVA обаче показва, че видеото е манипулирано и не отразява реалния превод в ефир.

Сравнение с официалния запис от церемонията показва ясно разминаване между автентичното съдържание и разпространяваната версия.

Истинското видео

Най-вероятно клипът в социалните мрежи е манипулиран с помощта на изкуствен интелект. Такива технологии позволяват лесно създаване на фалшиво аудио и видео съдържание, което изглежда достоверно, но съдържа лъжа.

„Не на войната и свободна Палестина!“ – това гласи истинският превод на част от речта на Хавиер Бардем по време на наградите „Оскар“.

Разпространяваното фалшиво видео в социалните мрежи

В изманипулирното видео се твърди, че преводът, който е представен на живо в ефира на KINO NOVA, гласи: „Не на войната и свободна политика!“

Случаят е пореден пример за това как лъжите бързо намират път в социалните мрежи и създават погрешни внушения. Специалисти съветват потребителите да проверяват източниците на информация и да бъдат внимателни към видеа, които предизвикват силни реакции или съмнения.

Как да разпознаваме фалшивите новини?

Фалшивите новини често изглеждат убедително, но има няколко сигурни признака, по които можем да ги разпознаем. Най-често те използват сензация, целяща да провокира силна емоция – страх, гняв или шок.

Друг важен сигнал е липсата на ясен източник или автор, както и непроверима информация. Ако не е ясно откъде идва новината или не може да бъде потвърдена от други медии, трябва да сме особено внимателни.

Често фалшивото съдържание се разпространява чрез манипулирани снимки и видеа, които могат да изкривят реалния контекст.

Експертите съветват винаги да правим кръстосана проверка на информацията и да не споделяме съдържание, което не сме проверили.