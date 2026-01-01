Заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 24 март (вторник). Това се посочва в хронограмата на ЦИК за парламентарните избори на 19 април.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според хронограмата до 28 март ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи, уточни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите, посочи Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Повече от 37 000 български граждани от 66 държави са изразили желание да гласуват в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април, според данни на сайта на Централната избирателна комисия към 14:30 ч.