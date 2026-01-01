Над 60 електронни табла на спирките от масовия градски транспорт в Пловдив в момента показват информация за разписанието на автобусите в реално време.

Това съобщи заместник-кметът по транспорт на Община Пловдив Николай Душков, съобщиха от Общината. "Данните за пристигащите автобуси се изписва на един ред, като процесът е динамичен и тестов", допълни той.

Кметът на Пловдив инспектира обновена ключова градска зона в центъра (СНИМКИ)

По отстраняване на дългогодишния проблем експертите от ОП „Организация и контрол на транспорта“ с помощта на външни експерти работят близо месец, като част от усилията на Община Пловдив за повишаване качеството на транспортната услуга.

Към момента по-голямата част от таблата функционират в технически режим, който подпомага специалистите при локализиране, диагностика и отстраняване на неизправности в системата.

Процесът на внедряване се извършва поетапно - табло по табло, като се проверява свързаността със системата и се правят необходимите хардуерни настройки и подобрения.

„Работим последователно за отстраняване на натрупани с години проблеми и за осигуряване на по-надеждна и предвидима услуга“, коментира заместник-кметът Николай Душков.