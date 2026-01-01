Посланиците на страните от ЕС одобриха финансиране в размер на 90 млрд. евро за Киев и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, след като Унгария и Словакия вдигнаха ветото си, съобщи представител на кипърското председателство на Съвета на ЕС пред журналисти в Брюксел.

Отпускането на кредита може да се случи в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

Словакия: Нефтопроводът „Дружба“ ще заработи на 23 април

По-рано днес стана ясно, че транзитът на руски петрол към Унгария и Словакия по нефтопровода „Дружба“ през Украйна ще продължи утре - условие двете страни да вдигнат ветото си по двата въпроса още от февруари.

Според източник на ТАСС Европейската комисия е премахнала пълната забрана за транспортиране на руски петрол от санкциите, като е предложила на страните членки спешно да приемат по-олекотена версия на пакета.