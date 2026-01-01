Касиерка на „Български пощи“ присвои над 30 000 евро, съобщиха от Районен съд-Кюстендил.

С присъда на Районен съд Кюстендил подсъдимата Р. М. е призната за виновна за извършване на продължавано престъпление в периода от 1 юли до 22 юли 2024 г. в Кюстендил.

Според установеното по делото, в рамките на този период тя е извършила осем отделни деяния за кратко време, при една и съща обстановка и с еднаква форма на вина. В качеството си на длъжностно лице – касиер в пощенска станция към РПС – Кюстендил, тя е имала задължение да пази и управлява чужди средства. Вместо това е присвоила пари, собственост на Български пощи, в общ размер на 59 699,13 лева (30 523,68 евро).

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт. Съдът е отчел наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства и е наложил наказание „пробация“. То включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с подписване два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Съдебният състав, председателстван от съдия Мая Миленкова, е осъдил Р. М. да възстанови на Български пощи присвоената сума от 30 523,68 евро (59 699,13 лева), заедно със законната лихва, считано от 22 юли 2024 г. до окончателното изплащане. Искът е отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер от 60 000 лева като неоснователен.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.