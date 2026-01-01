Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, ще бъде променена, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Сега действащата тарифа, която е в сила от 2013 г., не отразява промените в двата закона след тази година. Това, заедно с въвеждането на еврото в България, са основните причини, наложили направените промени.

С измененията се въвежда заплащане на такса в размер на 0,02 евро за една прехвърлена гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници през Единния електронен регистър, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и 0,03 евро за прехвърляне на гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници през информационно-комуникационен модул „Асоциация на издаващите органи".

В действащия Закон за енергийната ефективност не е регламентирано заплащането на такса за издаване на дубликат на удостоверение за енергийни спестявания, както и на удостоверение за вписване в съответния регистър на лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност. Затова тези такси отпадат от новата тарифа.

Предвид въвеждането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г., размерът на таксите в тарифата е определен в евро.