Арх. Любо Георгиев опроверга твърдения за „унищожено културно наследство“ на ул. „Сердика“ 5-А, пишат от Столична община.

Сграда на ул. „Сердика“ № 5-А, разположена непосредствено до тази на направление „Градско развитие и планиране“ към Столична община, се оказа в центъра на публични твърдения за „заличаване на архитектурно наследство“. Става дума за отделен имот, прилепен на калкан към административната сграда на общината, който не е част от нея и не е общинска собственост, а принадлежи на частното дружество „Електрохолд“, пишат още от СО.

Публикации в социалните мрежи представиха текущи ремонтни дейности като унищожаване на културна ценност. Проверка на фактите обаче показва, че сградата не е обявена за недвижима културна ценност и не попада под режимите за опазване на културното наследство, съобщават от СО.

„Подобни публикации, базирани на непълна или невярна информация, не допринасят за опазването на градската среда. Напротив, създават излишно напрежение и подкопават доверието в институциите“, заяви зам.-кметът по градоустройство арх. Любо Георгиев.

По думите му, близостта между двете сгради създава визуално впечатление, че става дума за един обект, което води до погрешни интерпретации. В действителност ремонтът се извършва от частния собственик и не е свързан с дейността на Столична община.

Към момента на място се извършва авариен ремонт заради падащи елементи от каменната облицовка. Изпълняваните дейности не представляват финалния вид на фасадата. Арх. Любо Георгиев се свърза със собственика, който е дал уверение, че каменната фасада ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи.

От Столична община подчертават, че темите, свързани с архитектурата и градската среда, изискват по-висока степен на професионализъм и проверка на фактите, а разпространението на неточна информация не помага нито на града, нито на неговите граждани.