От началото на годината са иззети общо над 14,6 килограма високорискови вещества при полицейски акции, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Обобщените резултати сочат, че в подразделенията на дирекцията с полицейски заповеди са били задържани 287 души, съпричастни към престъпления по линия „наркотици“.

От иззетите наркотици около 10,3 кг са марихуана, 2 кг синтетични канабиноиди, килограм фентанил и известни количества кокаин, хашиш, амфетамин, метамфетамин и бензиноиди под формата на таблетки. По случаите са образувани 247 досъдебни производства, чието документиране продължава под наблюдението на компетентната прокуратура.

Превенцията на престъпленията, свързани с незаконно притежание, съхранение и разпространение на наркотици, продължава да бъде сред водещите приоритети в работата на служителите от пловдивската дирекция на МВР, посочват от пресцентъра.

В края на март полицията в Пловдив иззе над килограм фентанил при специализирана операция.