Министерският съвет разшири обхвата на полицейската регистрация, като включи и Главна дирекция „Гранична полиция“ сред структурите, които ще я извършват, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министерският съвет със свое постановление прие изменения в Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2014 г.

Наредбата се актуализира чрез добавяне на Главна дирекция „Гранична полиция“ към структурите на министерството, в които следва да се извършва полицейска регистрация на лицата, привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Създават се предпоставки за своевременното и ефективно изпълнение на задачите на разследващите полицаи с месторабота в Главна дирекция „Гранична полиция“ по разследване на престъпления, свързани с контрабанда през държавната граница, незаконната миграция и други трансгранични престъпления.