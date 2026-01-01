Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев за изборната победа на „Прогресивна България“ на парламентарните избори у нас.

По време на разговора тя е подчертала готовността на Рим за съвместна работа със следващото редовно българско правителство и е откроила доброто двустранно сътрудничество между двете страни в икономиката, инвестициите и в сферата на отбраната.

Радев и Мелони са обсъдили и теми от дневния ред на Европейския съюз като сходните позиции на двете държави по отношение на противодействието на нелегалната миграция, засилването на общата политика в земеделието и изработването на Многогодишната финансова рамка на ЕС.

По-късно в телефонен разговор премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също поздрави председателя на „Прогресивна България“. По време на разговора е било подчертано значението на преодоляването на политическата криза у нас за двустранното партньорство между София и Атина.