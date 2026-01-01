Изборните резултати в България са очаквани. С Румен Радев ще търсим решение. Всички знаем, че всички премиери винаги са се позовавали на решенията на българския парламент, когато става дума за политиката към нас. Това заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Тя каза, че в предишния период честата смяна на българските правителства е била утежняващо обстоятелство в отношенията със Северна Македония.

„Познавам господин Радев, срещала съм се с него многократно. Не сме съгласни за всичко, но умеем да се изслушваме с уважение и да стигнем до извода, че ще търсим решение“, каза Силяновска.

Президентът на Северна Македония с остра позиция срещу България

Тя посочи, че Радев ще получи мандат за съставяне на правителство, което отваря възможността за разговори.

„Новото е драматичната ситуация в света. В условията на драматично променен международен ред сигурността придобива все по-голяма тежест и значение. Говоря за сигурността на ЕС, за опасността и за необходимостта от изграждане на устойчивост срещу възможни фактори и действащи лица на Балканите. Да напомня - Балканите винаги са били зона за изпитване на отношенията между великите сили - лакмус. Така със сигурност ще бъде и сега. Очаквам разширяването да бъде разглеждано не само през призмата на по-голям ЕС, конкурентоспособен на глобалната политическа сцена, но и през призмата на по-голяма сигурност. Ние имаме на 100% съгласувана външна и политика за сигурност с ЕС, както и още държави от региона - Черна гора и Албания, и очаквам да се видим, да разговаряме (с Радев), разбира се с двете знамена, и да търсим ново решение“, каза Силяновска-Давкова.