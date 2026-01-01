Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата на вчерашните предсрочни избори за Народно събрание с пост в социалните мрежи.
"Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа Фон дер Лайен в "Екс".
Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026
"Разговарях с Радев по повод изборната му победа, очаквам да продължим нашето сътрудничество по общите предизвикателства за сигурността", написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалните мрежи.
Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също приветства бившия държавен глава на България, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.
Поздравления за Румен Радев за ясната изборна победа, с удоволствие ще Ви посрещнем отново в Европейския съвет, пише Коща. Той допълва, че тази сутрин е разговарял по телефона с Радев и очаква съвместната им работа в заседанията на европейските лидери по общите цели за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новите Ви функции, добавя председателят на Европейския съвет в поста до Радев.
Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.— António Costa (@eucopresident) April 20, 2026
Черногорският президент Яков Милатович също честити "убедителната изборна победа" на бившия държавен глава на България, предаде МИНА.
"Радвам се на продължението на нашето сътрудничество, укрепването на партньорството ни в рамките на НАТО, както и на продължителната подкрепа на България по европейския ни път. Надявам се, че ще те посрещна още на 5 юни на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора", написа Милатович в "Екс".
Čestitam Rumenu Radevu na ubjedljivoj izbornoj pobjedi.— Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) April 20, 2026
Radujem se nastavku naše saradnje, jačanju našeg partnerstva u okviru NATO-a, kao i kontinuiranoj podršci Bugarske našem EU putu.
Nadam se da ću te ugostiti već 5. juna na Samitu EU - Zapadni Balkan u Crnoj Gori. 🇲🇪🤝🇧🇬… pic.twitter.com/m8PT9JUK3j
Поздрави изпрати и хърватският премиер Андрей Пленкович.
"Поздравявам Румен Радев и "Прогресивна България" за убедителната победа на изборите в България. Убеден съм, че ще продължим силното си сътрудничество по двустранни и европейски въпроси в полза на отношенията между Хърватия и България“, написа Плeнкович в социалните мрежи.
I congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on convincing victory in the elections in Bulgaria. I am confident that we will continue our strong cooperation on bilateral and European issues for the benefit of relations between 🇭🇷 and 🇧🇬. pic.twitter.com/CEmM2Lfh3w— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 20, 2026
На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е впечатлена от изказванията на Радев.
"Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и на няколко други европейски лидери за тяхната готовност да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация. Ние приветстваме това. Също така смятаме, че всички съществуващи разногласия, всякакви различия в взаимните интереси могат и трябва да бъдат решавани единствено на масата за преговори", каза Песков по-рано днес на пресконференция.
Лидерът на "Прогресивна България" бе поздравен и от президента на Сърбия Александър Вучич. Бившият държавен глава на Молдова Игор Додон също приветсва Радев за високия резултат.
"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, написа Вучич в социалните мрежи.
"Постигнатият резултат е свидетелство за широката подкрепа на населението към очертаните от него приоритети и курса към укрепване на държавността, социалната справедливост, националните интереси, възстановяване на диалога с Русия, както и към по-прагматичен и балансиран подход на Европейския съюз при вземането на решения", написа Додон във Facebook.