Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца получи 36-годишен мъж от село Руец, община Търговище, съобщиха от обвинението.

мъжът е признат за виновен по обвинение на прокуратурата за това, че е предложил и дал на други лица имотна облага с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в произведените на 19 април.

На 4 април той е предложил и дал на две жени от село Руец сумата от 30 евро, за да гласуваобт за определена политическа сила на предстоящите към онзи момент избори за народни представители.

Мъжът не е осъждан и няма криминални прояви до момента. Изтърпяването на присъдата се отлага за срок от 3 години, като този период ще бъде изпитателен срок за мъжа. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно без да подлежи на обжалване.

Под ръководството на Районна прокуратура е приключила работата по още две бързи производства за престъпления против изборните права на гражданите. Обвиненията са внесени в съда и предстои разглеждане на делата в съдебна фаза.