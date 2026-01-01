Настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че има осъдителна присъда за купуване на гласове е постановена в Плевен.

По думите му съдът е признал за виновна жена с инициали И. Т. за извършено изборно престъпление, свързано с търговия с вот в деня на изборите.

Наказанието, което ѝ е наложено, е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5100 евро.

Присъдата е по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда санкции за купуване на гласове и други нарушения на изборния процес.