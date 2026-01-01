Постоянен арест за кюстендилец, обвинен, че е предлагал на двама души сумата от по 50 евро, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция на изборите за 52- ро Народно събрание определи Районен съд Кюстендил.

В изборния ден, 19 април, съдът уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по-лека мярка за неотклонение – „подписка“ или „домашен арест“.

На обвиняемия е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

Следователно се касае за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, доколкото за него е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за срок над пет години.

На следващо място, съдът приема, че към настоящия етап на наказателното производство е налице изискуемото от закона обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Този извод се основава на съвкупната преценка на събраните до момента доказателства, а именно: показанията на разпитаните свидетели, от които се установява, че обвиняемият им е предлагал парични средства, за да заснемат личните си карти; приложените протоколи за извършени процесуално-следствени действия, включително за изземване на мобилен телефон, доброволно предаден от обвиняемия, който е заявил, че устройството е негово; както и данните от разследването, че в телефона се съдържат снимки на лични карти на лица, разпитани като свидетели по делото.

Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. От събраните доказателства се извеждат данни за контакти с повече от едно лице и за действия, които не се изчерпват с еднократен и случаен акт, а сочат на модел на поведение, който би могъл да бъде продължен и повторен. Според наличната информация обвиняемият е действал чрез предлагане на имотна облага и събиране на изображения на лични документи, като именно множествеността на контактите и начинът на действие, ако бъдат потвърдени в хода на разследването, обосновават извод, че при по-лека мярка за неотклонение рискът от ново престъпление не е изключен, посочва в мотивите си съдия Кристиян Стоилов.

Определението на Районен съд – Кюстендил подлежи на обжалване в 3-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Кюстендил.