Задържаха хора за купуване на гласове в Кюстендил, иззети са близо 3000 евро.

Бързо полицейско производство за престъпление, свързано с изборното законодателство, е образувано в Районното управление в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Действията на органите на реда са предприети след получена информация, че в помещение, използвано като кафе-аперитив в квартал „Изток“, се предлагат парични суми на граждани, за да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила на предстоящите избори.

Задържаха млад мъж и над 14 000 евро за купуване на гласове в Кубрат

При извършената проверка в заведението, което се ползва от лице, известно с противозаконна дейност, полицаите са установили седем души. От трима от тях са иззети различни суми пари, като общата стойност възлиза на около 2900 евро.

Лицата са задържани с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.