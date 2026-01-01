Трима души са задържани за купуване на гласове в Монтанско, сред които и член на СИК, съобщиха от полицията.

Член на СИК в село Септемврийци, община Вълчедръм, е задържан за нарушение на изборното законодателство.



На 19 април, около 14,03 ч. на тел. 112 е получен сигнал, че в секция в село Септемврийци член на СИК, е попълнил около 10 бюлетини, подписал е хората в списъците и след това ги е пуснал в урната за гласуване. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на Районно управление - Лом, разпитани са свидетели-очевидци и е образувано бързо производство. С полицейска заповед на нарушителя е наложено задържане до 24 часа.

Ломски жител е задържан в хода на полицейска операция срещу купуването на гласове. При направения обиск от него са иззети парични суми и мобилни телефони.



На 19 април служители от Районно управление – Лом са извършили претърсване в бивше питейно заведение в крайдунавския град, ползвано от жител на град Лом, на 63 г. При извършения личен обиск на мъжа, намиращ се в заведението, са иззети 820 евро и 2 мобилни телефона. По случая са разпити свидетели пред съдия от Районен съд Лом. На 63-годишния е наложено задържане до 24 часа.

Рецидивист от село Владимирово, община Бойчиновци, е задържан по подозрение в купуване на гласове.



На 19 април след получена информация служители от Участък Бойчиновци при Районно управление – Монтана извършили проверка в село Владимирово, където открили двама местни жители - мъж и жена, 63 г. и 53, които при направените разпити признали, че получили по 50 евро от криминално проявения и осъждан на 25 г. от същото село, за да гласуват за определена политическа сила. Рецидивистът е установен и задържан до 24 часа в ареста на РУ Монтана.