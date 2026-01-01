Трима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове в Омуртаг, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 17 април в рамките на мерките за превенция на престъпления, свързани с нарушаване на политическите права на гражданите.

Проверен е сигнал за лица, които възнамерявали да предложат и дадат имотна облага на жители на града, за да ги склонят да гласуват в полза на определена политическа партия на парламентарните избори на 19 април.

При извършените претърсвания на адрес в Омуртаг са намерени и иззети значителни суми в различни валути – 56 000 евро, 10 300 британски лири и 2250 американски долара.

Тримата са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Омуртаг.

По случая е започнато разследване. Работата по случая продължава.