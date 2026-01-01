Изборният ден в област Монтана протича в спокойна обстановка, няма съществени нарушения на избирателния процес.

Това заяви говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) в Монтана Тодор Георгиев.

До момента в РИК са постъпили 13 сигнала и жалби, като комисията е проверила всичките и са се оказани неоснователни.

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

Повечето от сигналите са за агитация в изборния ден, за отказано гласуване с хартиени бюлетини, за влизане на граждани по два пъти в изборните секции, за водене на два списъка на гласувалите, вместо един и т.н.

Членове на РИК в момента проверяват на място сигнал в село Септемврийци, община Вълчедръм, според който член на Секционна избирателна комисия е пуснал в урната наведнъж 15 бюлетини.

"Всеки подаден сигнал или жалба се проверява", каза говорителят на РИК Тодор Георгиев.