Подготвили сме някои изборни изненади за хората, които все още не са се вслушали в нашите призиви и съвети да не извършват нарушения на закона, да не извършват престъпления, свързани с изборния процес. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в отговор на въпрос има ли конкретни мерки, които ще предприеме полицията за опазване на обществения ред и сигурност в плевенското село Буковлък в изборния ден на 19 април, където се намира и една от най-големите изборни секции в Плевенска област.

„По разбираеми причини тези наши МВР изненади няма да ги споделя“, допълни той.

Служебният министър представи данни за получените сигнали за изборни нарушения и престъпления към днешната дата конкретно за територията на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Към 09:00 часа тази сутрин има 55 сигнала за престъпления, свързани с изборите. За сравнение два дни преди последните избори от 27 октомври 2024 г. те са били 24. Общо образуваните досъдебни и бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите сега са 18, а през 2024 г. са били шест. Задържаните тогава са били 14 души, а сега са 13, каза още служебният министър на вътрешните работи. Той допълни, че броят на предупредителните протоколи по Закона за МВР сега е 131, а през 2024 г. - 57.

По отношение на страната служебният министър каза, че общо сигналите за изборни престъпления и нарушения са 2066.