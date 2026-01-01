Общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес в 09:00 часа, съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612.

За вота на 19 април до днес са образувани 534 бързи и досъдебни производства, а през 2024 г. те са били 108. Броят на задържаните сега е 360, а през 2024 г. – 70. Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, при предишните парламентарни избори те са били 1629. Проведените специализирани операции към днешна дата във връзка с изборите са 242, през 2024 г. са били 228.

Според Дечев статистиката показва повишено доверие на гражданите към новото ръководство на МВР.

С няколкостотин процента нараснали сигналите и задържаните за изборни престъпления спрямо 2024 г.

Всички ние можем да си дадем сметка, че ако един български гражданин не вярва, че сигналът му може да бъде разгледан сериозно, няма да си даде труда да го подаде до полицията. Очевидно, за да се повишат с 237% сигналите за изборни престъпления, т.е. 3,4 пъти повече сравнено с октомври 2024 г., то има повишено доверие на българските граждани към ръководството на МВР, подчерта служебният министър на вътрешните работи.

Считам това за успех на нашия кабинет, защото сме убедили българските граждани, че имаме най-искреното желание да постигнем честни избори, в които сме безкомпромисни срещу купуването на гласове, корпоративен и контролиран вот, че за нас няма наши хора, няма двойни стандарти, не работим в полза на ничия политическа партия или коалиция, каза още той.

МВР отчита шест пъти повече сигнали за тези избори сравнено с предходните

Дечев допълни, че е посетил всички областни дирекции на МВР в страната и е разговарял с ръководния им състав. Навсякъде не спирах да повтарям, че не искам двойни стандарти, не покровителстваме никоя партия и че трябва да са безкомпромисни към всеки купувач на гласове, да не се интересуват в полза на коя политическа партия или коалиция се купуват тези гласове, посочи Дечев.

По повод изнесената днес информация за открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани във Варна, служебният министър подчерта, че това е най-големият успех, който е постиган в МВР.