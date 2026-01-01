С няколкостотин пъти са се повишили сигналите, задържаните и досъдебните производства за изборни престъпления спрямо 2024 г., обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев, който отчита това като подобрено доверие от страна на гражданите към МВР.

Дечев говори пред журналисти в почивката на национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България и ръководния състав, включително началници на районни управления, началници на сектори, отдели и др.

"Констатирахме за пореден път, следейки много внимателно статистиката в Географската информационна система, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 година, когато бях последните парламентарни избори, е нараснал с няколкостотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да си дадат труда да подадат сигнал до МВР за престъпление против политическите права на гражданите, свързани с изборите", посочи Дечев.

С няколкостотин процента нараства броят на задържаните лица във връзка с тези производства, както и предупредителните протоколи не просто за всички престъпления, а конкретно във връзка с изборните престъпления, добави още Дечев.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев подкрепи думите на министъра с цифри: 13 дни преди изборите сигналите за изборни нарушения са 1094 на фона на 179 на изборите през 2024 г. , или с 511% повече. Общият брой наказателни производства е 330 към 58, или с 470% повече. Задържаните лица са 188 сега към 35 преди две години, което е 473% повече, предупредителните протоколи по член 65 от НК са 2785 към 662 на последните парламентарни избори.

Кандев допълни, че броят на специализирани акции 13 дни преди изборите е 173, какъвто е бил и през 2024 г. Това по думите му означава, че с еднакъв брой ресурси постигаме между четири и шест пъти по-добри резултати.