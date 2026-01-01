Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда на територията на Разград, съобщиха от полицията.

Проверяват се имоти, превозни средства, места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

Участват полицейски сили от различни структури на областната дирекция и жандармерия.

Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на засилено полицейско присъствие, допълват от МВР.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства.