В пъти повече са сигналите за изборни нарушения за вота на 19 април спрямо този на 27 октомври 2024 г., това го тълкуваме като знак за повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР, заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред журналисти в Пловдив.

Той се срещна с ръководния състав на Областната дирекцията на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Пловдив. В срещата участваха и заместник-министърът Калоян Калоянов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Дечев обясни, че още преди няколко седмици е казал на екипа си, че трябва задължително да обиколят всички областни дирекции на МВР преди вота на 19 април, защото е изключително важен личният контакт със съставите на областните дирекции.