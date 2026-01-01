Сигналите във връзка с изборни престъпления в ползва на определена партия са следните - 631 сигнала в полза на „ДПС-Ново начало“, 318 сигнала в полза на ГЕРБ, 18 сигнала за „Възраждане“, 16 сигнала в полза на „Прогресивна България“, 13 сигнала за БСП, 11 сигнала за ПП–ДБ, 7 сигнала за „Величие“, 4 сигнала в полза на „Има такъв народ“ и 2 сигнала за "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Това заяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг след края на изборния ден.

Емил Дечев добави, че освен тях има и много други, в които обаче няма конкретизирана политическата сила във връзка, с която са извършвани изборни престъпления.

Министърът на вътрешните работи даде справка за прокурорските преписки за съпричастност на кандидати за народни представители към изборни престъпления - за лица с имунитет.

Той заяви, че общият брой на получените сигнали за изборни нарушения са 2974 - спрямо последните парламентарни избори това е с 204% повече. „Ние тълкуваме тези цифри като много по-голямо повишено доверие на българското общество спрямо новото ръководство на МВР. Всички тези хора са повярвали, че има смисъл да подадат сигнали за изборни престъпления, те са имали доверие, че ще се погледне сериозно на тях“, съобщи Дечев.

Броят на започнатите досъдебни производства е 614 за престъпление против политическите права на гражданите, което е с 5,5% повече спрямо предходните избори. Задържаните лица са 425, а през 2024 г. са били 72. Броят на предупредителните протоколи по ЗМВР са 6728 протокола само във връзка с изборни престъпления - това е 3,5 пъти повече спрямо изборите през октомври. Броят на специалните полицейски операции е 270 спрямо 229 през 2024 година.

„Има образувано досъдебно производство във връзка със събрани данни, че кметът на град Лом иска да купува гласове. Налице е аудиозапис, разпитани са 11 свидетели пред съдия. На следващо място откроявам най-големия единичен успех, измерен във Варна с иззети почти 200 000 евро“, коментира вътрешният министър.

В село Септемврийци, област Монтана член на СИК е опитвал да гласува 10 пъти с хартиени бюлетини вместо граждани, който е задържан за 24 часа.

„На първо място новото ръководство на МВР показа воля да се справи с една трудна задача само в рамките на 2 месеца, след като аз се заклех като министър на вътрешните работи и трябваше много бързо да сформирам екип. Изключително съм благодарен на всички членове на политическия кабинет“, заключи той.

„От мен ще чуете само едно изречение. Изборният ден приключи - ние не! Оставаме на терен утре и вдругиден и така ще бъде за напред. Благодаря на всички колеги за неуморния труд“, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.