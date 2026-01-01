Скандал с държавни имоти разкри служебният министър на земеделието Иван Христанов. По думите му хижа „Ведра“, собственост на министерството, е била превърната в бардак, а друг имот в Копривщица е продаден на занижена цена.

Проверката е извършена миналата седмица.

Става въпрос за база с 20 стаи и 6 апартамента, разположена в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо да бъде предоставена за обществено ползване – например за зелени училища или образователни цели – тя е била отдадена под наем, а впоследствие и продадена, подчерта служебният министър.

По думите му обектът, който е бил обявен за продажба и е достигнал напреднал етап от процедурата, е бил „превърнат в бардак“.

Служебният министър заяви, че по информация на разследващи медии, фирмата зад сделката е свързана с лице, известно с прякора „Вълка“.

"Много пъти си задавахме въпроса, защо кабинета "Желязков" трябваше да взима над 5 000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост", заяви той.

По време на брифинг той постави въпроси относно управлението на средствата на Българската банка за развитие (ББР), като припомни, че през годините експозиции на банката са били свързвани с олигарси и лица от криминалния контингент. По думите му, в отделни случаи е използван значителен ресурс, който впоследствие е бил отписван непрозрачно, в ущърб на обществото.

"И тук е връзката с ББР. Когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото, всъщност заявяваме нещо много просто. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица. Самата хижа е оценена на 1 млн. лева, което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Не-по-малко стресиращото е това, че Министерство на земеделието някак си не желая тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи? Какво за него би я направило икономически изгодно, ако за нас не е? Отпадането на необходимостта не е само за този имот и за други имоти", заяви Христанов.

"Какво правим оттук нататък по въпросния казус? Отговорните лица са вече отстранени от работа. Прокуратурата ще бъде сезирана до края на седмицата да направи проверка по целесъобразност на всички сделки, както и на разходването на държавен ресурс. И показваме за пореден път, че ние като кабинет си изпълняваме ангажиментите. Работа в името на обществото, а не на олигархията.

По отношение на хижите, държавата, в лицето на Министерството на земеделието, няма нужда от ресурс от ББР, за да си поддържа имотите, така че те да служат на обществото. Очевидно този ресурс до сега е бил нужен само на олигарсите да вземат пари, след което да си купуват на безценица имоти. Това, което предстои за хижата е разговори с Министерството на образованието, за да можем да я прехвърлим там, където тя ще бъде най-полезна. Отново казвам, за деца, за зелени училища, изглежда най-благородното начинание, за което можем да я насочим", обяви Христанов.

Продаден е имот и в Копривщица.

"Разкошен имот, продаден на безценица за 100 хиляди евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма. Ще оповестим данни в момента, нямам компаниите пред мен. Когато говорим за такива скандали, ние си задаваме един много базов въпрос. За кого работи държавата? Дали работи за олигарсите или работи за обществото?", пита служебният министър.