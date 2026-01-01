Служебният министър на финансите Георги Клисурски каза на брифинг пред журналисти, че днес МС е взел решение да върне в държавния бюджет неусвоения капитал, който Българската банка за развитие получи от кабинета на Росен Желязков миналата година.

"Връщаме 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие в държавния бюджет. През 2025 година кабинетът "Желязков" увеличава капитала на БВР с 2 млрд. евро, към днешна дата 8 месеца по-късно, от тези БВР е усвоила 600 млн. евро, останалите 1,4 млрд. евро остават неусвоени и заключени във фискалния резерв", обясни Клисурски.

"Нито ББР ги ползва, нито държавата може да има достъп до този ресурс. За 8 месеца откакто капитала на ББР е увеличен, банката не заявява как може да използва тези 1,4 милиона евро за изпълнение на своята стратегия и за развитие на българската икономика", каза той.

По думите му правителството има идеи как този ресурс, тези средства могат да служат на българската икономика и на българските граждани и за това ще бъдат върнати в държавния бюджет.

Клисурски каза още, че до август 2026 г. трябва да се завършат всички инвестиции по ПВУ, които са около 4 милиарда евро. Последното пето плащане ще го получим в края на годината, а четвъртото плащане го очакваме към края на юни месец, каза още финансовият министър.

"Българската държава ще трябва с друг ресурс, собствен, първоначално да направи инвестициите, преди да си получим плащането от Европа. Ето този 1,4 милиарда евро, който ББР не използва, би могъл да се ползва за довършване на тези инвестиции. Но отново казвам и за всичко друго в държавата, като антикризисни мерки, като пенсии и дори заплати. Така средствата на българските данъкоплатци ще могат реално да работят за тях", каза той.