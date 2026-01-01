Министерският съвет провежда първо заседание след вота на 19 април.

Изборите минаха и по всички оценки на външни наблюдатели, на институциите, на гражданите, това са едни от най-честните избори в новата ни история и това е отборна заслуга на всички на тази маса. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерският съвет.

Днес искам да обърна внимание на едно антикорупционно решение, което предлага министрърът на финансите - да извадим 1,4 млрд. евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие, заяви Гюров.

"Миналата година преди да го свалят протестите, парламентът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в Българската банка за развитие - банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Осем месеца 1,4 млрд. евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви. Това са пари, за които плащат всички български граждани от своите данъци", посочи Гюров.

Всички знаем, когато такива средства - милиарди евро, стоят на тъмно, без цел, те се превръщат много бързо в изкушение. В бърза писта за големи кредите в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби. Това българските граждани са го гледали, живяли са го, протестирали са срещу него и днес ние имаме шанс и възможност да направим нещо - да ги извадим от Българската банка за развитие преди те да са влезли в нечии джобове и да се превърнат в поредните несъбираеми кредите. И ще ги върнем на данъкоплатците.

По думите му тези пари мога да се върнат на българските граждани като по-модерни болници, като медицински хеликоптери, като кабинети за наука, като по-модерни старчески домове. Служебното правителство няма да харчи тези средства. Те не се отразяват нито на приходите, нито на дефицита. Ние просто даваме възможност на следващия кабинет да реши как и дали да използва тези средства. Надяваме се да го направят прозрачно и пред всички - както сме правили ние с всички наши решения, отбеляза премиерът.