Правителство на Белгия одобри ограничен, краткосрочен пакет от мерки за енергийна подкрепа на стойност 80 милиона евро за подпомагане на пътуващите до работа и уязвимите домакинства, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Мерките ще действат в продължение на три месеца - от май до юли - и са предназначени да облекчат натиска от нарастващите разходи за енергия, свързани с конфликта в Близкия изток.

По-голямата част от средствата, 60 млн. евро, са предназначени за работници, които се придвижват до работа с автомобил. Работодателите ще бъдат насърчени да увеличат компенсациите за пробег. Правителството предлага данъчни облекчения, които напълно да покрият увеличения до 20 процента, с таван от 10 евроцента на километър. Допълнителните плащания няма да бъдат облагани с данъци за служителите.

Още 5 млн. евро ще бъдат отделени за увеличаване на стандартната ставка за пробег при служебни пътувания с лични автомобили.

Парламентът възложи на правителството да предприеме мерки срещу скока в цените на петрола и газа

За подпомагане на уязвимите домакинства 15 млн. евро ще бъдат разпределени към социални фондове, които подпомагат разходите на хората за отопление, особено на тези, които се отопляват на газ или нафта.

Правителството отложи планираното увеличение на данъците върху газа, електроенергията и нафтата за отопление до 1 август.

Допълнителните мерки включват насърчаване на работата от разстояние, споделеното пътуване с автомобил и по-ефективното шофиране, както и обществена кампания за насърчаване на по-ниско потребление на енергия. Обществените сгради също ще намалят отоплението и климатизацията, където е възможно.

Самонаетите лица, засегнати от кризата, ще могат да отложат плащанията си за социално осигуряване за първата половина на 2026 г. с до една година, без санкции.

Освен това на премиера Барт де Вевер е възложена задачата да настоява за въвеждане на общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните компании, заедно с държави като Испания, Италия и Германия.

Правителството заяви, че мерките са временни и с конкретни цели. Предвижда се след три месеца те да бъдат преразгледани.