Предприети са действия за освобождаване на служител от Областното пътно управление в Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция“ да шофира след употреба на алкохол, съобщиха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда.

Посочено е също, че ръководството на АПИ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.

По-рано при полицейска проверка в Балчик е спрян лек автомобил с отличителни знаци на АПИ, управляван от 54-годишен мъж. Тестът за употреба на алкохол отчел 1,98 промила. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство. От полицията посочиха, че през предходната седмица същият водач е бил спрян, докато е управлявал личния си автомобил, като пробата му за алкохол е била над 1,2 промила. Превозното средство е иззето по надлежния ред.