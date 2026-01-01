От 1989 г. насам постът на главен прокурор на България е заеман от няколко последователни фигури, които ръководят прокуратурата в различни политически и институционални периоди на преход и развитие на съдебната система.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

Днес България написа нова история, след като Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Така тя става първата жена начело на Прокуратурата на Република България.

Малко по-рано днес Борислав Сарафов внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

Първата жена и.ф. главен прокурор: Коя е Ваня Стефанова

Досега постът на обвинител №1 е заеман изцяло от мъже. Всеки от тях остава в историята с с различен управленски стил и решения. Иван Татарчев, заемал длъжността главен прокурор, ще остане в историята с най-простото обяснение за ролята на ръководителят на държавното обвинение: „Над мен е само Господ“.

Ето кои са те и за какъв период са оглавявали прокуратурата:

Евтим Стоименов (14.12.1989 г. – 01.11.1990 г.)

Мартин Христов Гунев (01.11.1990 г. – 17.02.1992 г.)

Иван Николов Татарчев (17.02.1992 г.– 18.02.1999 г .)

Никола Филчев Борисов (18.02.1999 г. – 22.02.2006 г.)

Проф. Борис Владимиров Велчев (21.02.2006 г. – 08.11.2012 г.)

Сотир Стефанов Цацаров (10.01.2013 г. – 18.12. 2019 г.)

Иван Стоименов Гешев (18.12.2019 г. – 15.06.2023 г.)

Борислав Боби Сарафов (16. 06. 2023 г. – 04. 2026 г.)