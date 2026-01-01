„Според мен по-добре беше да се оттегли отдавна и да потуши целия този процес, когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно или не" - така президентът Илияна Йотова коментира оттегленото съгласие на Борислав Сарафов да изпълнява функциите на главен прокурор.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

Попитана защо Сарафов избира настоящия момент, в който в НС може да има мнозинство за исканите съдебни реформи, Йотова коментира: „Вчера каза, че това ще бъде лично негово решение и той днес го направи. Това е необходима, но само първа стъпка. Оттук насетне отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС, достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури, защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост“.