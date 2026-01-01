"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 23 април - четвъртък във връзка с подмяна на спирателни кранове на резервоар “Бухово-нов“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в Бухово.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.

Във връзка с подмяна на редуктор за налягане на бул. „Симеоновско шосе“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Ягода“, ул. „82“, ул. „Околовръстен път“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Св. Мария Магдалена“ кръстовището с ул. „Шумака“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.