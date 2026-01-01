"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 23 април - четвъртък във връзка с подмяна на спирателни кранове на резервоар “Бухово-нов“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в Бухово.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.
Във връзка с подмяна на редуктор за налягане на бул. „Симеоновско шосе“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Ягода“, ул. „82“, ул. „Околовръстен път“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Св. Мария Магдалена“ кръстовището с ул. „Шумака“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.