Районната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство за съхраняване на опасни вещества не по установения ред, съобщи за БТА говорителят на прокуратурата Венета Добрева. Разследването е във връзка с откритите над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита в котленското село Ябланово.

Над 2 тона нелегални препарати са открити край Котел (СНИМКИ)

Производството е започнато на 20 април и е свързано със съхранение на опасни вещества или смеси, с което е създадена опасност за живота или здравето на други хора или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда. За подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до четири години и глоба от 2000 до 5000 лева.

Припомняме, че инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен са установили общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България. Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в лекотоварен автомобил, паркиран в двора. Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

В проверката са участвали също служители на териториалната дирекция „Национална сигурност“ и на Министерство на вътрешните работи чрез Районното управление в Котел.

Към момента цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР в Сливен.