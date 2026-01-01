С Решение на Министерския съвет на Република България министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа са упълномощени да проведат преговори и да подпишат Изменение №1 към Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма заиндустриално сътрудничество F-16 блок 70.

През 2019 г. между правителството на Република България и правителството на САЩ е сключен договор за придобиване на осем самолета F-16 блок 70. В Проекта за инвестиционен разход е заложено изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество. Рамковото споразумение предвижда реализацията на шест проекта, като пет от тях вече се изпълняват успешно на територията на страната.

Единият от проектите се предвижда да бъде предоговорен, така че в максимална степен да съответства на спецификите на потребностите на Министерството на отбраната на България и да има по-голяма добавена стойност за страната и Въоръжените ни сили.

Планира се новият проект да надгради вече съществуващ индустриален капацитет за поддръжка на компоненти от системата на изтребителите F-16 блок 70 на територията на страната и ще позволи България да осъществява собствена, независима логистична поддръжка и експлоатация през целия жизненцикъл от 30 години на компоненти от системата на самолетите.

В рамките на новия проект ще бъдат трансферирани ноу-хау и технологии, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на отбранителния ни сектор и за усвояване на продукти и услуги, които са с потенциал да бъдат търсени на международния пазар