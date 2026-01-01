Украйна се надява, че позицията на България ще бъде последователна по отношение на подкрепата за Киев по множество направления, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига на среща с журналисти.

„С България искаме да изходим от разбирането, че линията на добросъседство ще бъде запазена, че позицията на България ще бъде последователна по отношение на подкрепата за Украйна по много направления - от териториалната цялост до нашето членство в Европейския съюз“, каза министърът, цитиран от Interfax.

Коментарът на Сибига дойде два дни след като на предсрочните парламентарни избори у нас победи коалиция „Прогресивна България“, оглавявана от бившия президент Румен Радев.