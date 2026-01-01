Столичната община и Министерството на земеделието започват съвместна работа по подобряване на условията за пешеходен туризъм и отдих на територията на Природен парк „Витоша“.

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев и министърът на земеделието и храните Иван Христанов подписаха меморандум за дългосрочно сътрудничество, който поставя основата на конкретни проекти за обновяване на туристическата инфраструктура и споделените пространства в планината, съобщиха от Столична община.

Ключов проект в споразумението е изграждането на панорамна площадка в местността „Копитото“. Тя е проектирана от експертите на Дирекция Природен парк „Витоша“, а Столична община ще поеме нейното финансиране и реализация.

Пространството ще предложи нови възможности за почивка и ще разкрива една от най-красивите гледки към столицата. Инициативата е част от програмата на Васил Терзиев „Визия за Витоша“, която си поставя за цел Витоша да бъде мястото, където софиянци могат да прекарват пълноценно време сред природата, да спортуват и да се гордеят с природния символ на града.

Меморандумът очертава още няколко ключови приоритета за подобряване на пешеходната достъпност и образователната среда на територията на Витоша:

„Пътеки на гражданите“ - програма, чрез която се възстановяват пешеходните маршрути. Тя включва ремонт на дървените мостчета и парапети, обновяване на заслоните и връщане към живот на планинските чешми.

Природата като класна стая: базата „Бели брези“ ще се превърне в жив център за образование. Целта е децата на София да откриват магията на планината чрез приключения и учене на открито.

Координация и поддръжка - по-добър междуинституционален диалог при текущата поддръжка на общинската пътна мрежа в планината и организацията на масови събития.

Реализацията на тези проекти ще се осъществява чрез разработване на конкретни работни планове при пълно зачитане на екологичните стандарти и опазването на защитената територия.

С подписването на меморандума институциите потвърждават ангажимента си за развитието на Витоша като достъпно и приветливо място за всички жители и гости на София.