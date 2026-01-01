Агенцията за борба с градушките трябва да се развие като водеща структура за климатични въздействия. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на среща със синдикатите и служителите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките" (ИАБГ), проведена в Министерството на земеделието и храните. В срещата участие взе и заместник-министърът Атанас Атанасов, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

„Крайно време е тази структура да бъде разпозната като Агенция за климатични въздействия, а не да бъде подценявана", подчерта министър Христанов. По думите му досегашното отношение към нея не отразява реалната ѝ роля и стратегическо значение.

Предмет на разговор бяха и одобрените на заседанието на Министерски съвет днес допълнителни средства за възнагражденията на служителите в Агенцията. На срещата беше уточнено, че те ще се изплащат като допълнителни възнаграждения в рамките на три тримесечия - април, юли и октомври.

Министър Христанов беше категоричен, че трудът на служителите трябва да получи ясна институционална и обществена оценка. „За мен е обидно, когато хората от Агенцията биват неглижирани. Това не са закостенели бюрократични структури, а високоспециализирана дейност, която защитава земеделската продукция в най-рисковите месеци от април до октомври", заяви той.

Земеделският министър посочи, че усилията за подобряване на условията и възнагражденията ще продължат: „Водим активни разговори за допълнително увеличение на заплатите", каза още Иван Христанов.

В рамките на срещата беше поет ангажимент за осигуряване на работно облекло за служителите още тази година. По отношение на други социални придобивки беше отбелязано, че към момента финансовите възможности са ограничени, но ще се търсят решения за подобряване на условията там, където е възможно.

От своя страна представителите на синдикатите и служителите на ИАБГ благодариха на министър Христанов и екипа му за положените усилия.