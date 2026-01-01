Германският министър на отбраната Борис Писториус представи нова национална военна стратегия в рамките на отговор на нарастващата заплаха за Берлин от Москва, предаде ДПА.

"Превръщаме Бундесвера в най-мощната конвенционална армия в Европа. В краткосрочен план ще увеличим отбранителната си способност и устойчивостта си, в средносрочен план се стремим към значително разширяване на способностите си, а в дългосрочен план ще постигнем технологично превъзходство", обяви Писториус, цитиран от DW.

Бундесверът, германските въоръжени сили, преминава през програма за превъоръжаване вследствие на руската инвазия в Украйна, а през януари Федералната република върна наборната военна служба, макар и под доброволна форма, в опит да увеличи числеността на войската.

Поверителен документ: Германските военни смятат Русия за „екзистенциална заплаха“ за Европа

Планът за отбраната на Писториус включва първата цялостна военна стратегия и анализ на способностите на армията, като определя организацията, структурата и размера на въоръжените сили.

„С превъоръжаването си тя (Москва) се подготвя за военна конфронтация с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за отстояване на интересите си“, заяви германският министър на отбраната .

Берлин си е поставил за цел да увеличи състава на армията до 460 000 войници, за да може да противодейства на руската агресия.

В стратегията се подчертава важността на прецизните оръжия с голям обсег, системите за противовъздушна отбрана и развитието на технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика.