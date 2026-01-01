Борислав Сарафов внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор. Това предизвика реакции от политическите сили.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

ГЕРБ

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт, се казва в позиция на ГЕРБ, публикувана във Фейсбук. От партията заявяват, че институциите винаги са били на първо място за тях.

"Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", се посочва в публикацията.

Пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Сарафов е оттеглил съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор, се казва в негово изявление, публикувано на сайта на прокуратурата.

ДБ

Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов" и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември м.г., казаха съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов на брифинг след оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф главен прокурор.

"Оставката на Сарафов, който беше сърцето на този модел, е само първата стъпка. Предстои избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет (ВСС) и то по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, по- адекватни и по-подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов, Гешев или техни подобия", каза Божанов.

БТА

ДПС

Позицията на ДПС бе разпространена през пресцентъра партията:

"Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България.

ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите."

„Възраждане“

„Добра новина, Сарафов подаде оставка“, написаха в официалната си Facebook страница от партията на Костадин Костадинов.