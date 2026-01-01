В изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета, община Видин набира доброволци, които да участват в преброяването на безстопанствените кучета на територията на град Видин и всички останали 33 населени места в общината. Преброяването трябва да се извърши до 29 май.

Планираните мерки и редовния мониторинг дават възможност за намаляване на популацията. Общината извършва преброявания на безстопанствените кучета през две години, за да се установи точният им брой, местообитания и здравен статус. Така може да се предвидят добре средствата, които са необходими за кастрация и ветеринарни грижи.

В преброяването могат да се включат всички, които обичат животните и желаят да подпомогнат лицата определени със Заповед на кмета на да извършат преброяването, съобщиха от Общината.

Доброволно могат да се присъединят и представители на организации за защита на животните. В преброяването не се допускат лица, които извършват кастрации и обработка на кучета по Националната програма на територията на община Видин.

Кандидатите е необходимо да подадат заявление за участие в свободен текст, като задължително трябва да посочат: за кое населено място желаят да се включат, възраст, професия и актуален телефон за обратна връзка.

Срокът за подаване на документите е до 30 април в Центъра за административно обслужване на община Видин на адрес: Видин, пл. „Бдинци“ № 2 и на ел. поща: kmet@vidin.bg. Телефон за допълнителна информация: 094 / 601-715