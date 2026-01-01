В рамките на съвместна инициатива на община Видин и Общински приют за кучета - в различни квартали на града бяха поставени 12 дървени къщички за безстопанствени кучета.

Местата са определени по предложения на жители на Видин и са подбрани така, че да бъдат безопасни и подходящи за животните, съобщиха от Общината.

Целта е кучетата да имат подслон и свой кът, вместо да търсят убежище под автомобили или пред входове, особено през студените месеци.

Призовават се всички жители и гости на общината да съдействат за опазването на къщичките и да проявяват грижа и отговорност.